Комунальні й рятувальні служби Києва готові працювати у складних погодних умовах - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Комунальні й рятувальні служби міста приведені у готовність, розташовані відповідно до планів та готові працювати у складних погодних умовах. У разі посилення снігопаду із 16:00 буде обмежений в’їзд до міста великогабаритного транспорту. Про це сьогодні під час прес-брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Він подякував усім водіям, хто скористався сьогодні громадським транспортом і закликав завтра також утриматися від поїздок на власних авто. Представник міської влади попередив водіїв вантажного транспорту про можливе закриття в’їзду в місто сьогодні із 16:00 для великогабаритного транспорту
"Ми плануємо зробити таке обмеження перед піковим вечірнім часом для того, щоб забезпечити нормальне функціонування міста і нормальне пересування дорогами. Також попереджаємо про те, що ми за допомогою евакуаторів будемо переміщувати автомобілі, що будуть припарковані неправильно або заважатимуть роботі комунальної техніки", – сказав він.
Посадовець нагадав усім балансоутримувачам територій, не лише комунальних, а й іншої форми власності, про необхідність вчасно розчищати сніг та кригу.
"Інспекторська служба міста (у складі близько ста осіб) зараз відпрацьовує превентивні заходи – попередження, а вже потім буде накладати штрафи на тих, хто не забезпечує прибирання снігу, буруль тощо", – зауважив Петро Пантелеєв.
За прогнозом Укргідрометцентру, снігопад може продовжуватися до п’ятниці, а приріст снігового покриву може становити до 20 см. Очікується хуртовина, пориви сильного вітру та ожеледиця.