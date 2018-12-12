Комунальні й рятувальні служби Києва готові працювати у складних погодних умовах - КМДА

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Комунальні й рятувальні служби міста приведені у готовність, розташовані відповідно до планів та готові працювати у складних погодних умовах. У разі посилення снігопаду із 16:00 буде обмежений в’їзд до міста великогабаритного транспорту. Про це сьогодні під час прес-брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.