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Коммунальные и спасательные службы Киева готовы работать в сложных погодных условиях - КГГА

Киев • УНН

 • 5210 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Коммунальные и спасательные службы города приведены в готовность, расположенные в соответствии с планами и готовы работать в сложных погодных условиях. В случае усиления снегопада с 16:00 будет ограничен въезд в город крупногабаритного транспорта. Об этом сегодня во время пресс-брифинга заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Коммунальные и спасательные службы Киева готовы работать в сложных погодных условиях - КГГА

Он поблагодарил всех водителям, кто воспользовался сегодня общественным транспортом и призвал завтра также воздержаться от поездок на собственных авто. Представитель городских властей предупредил водителей грузового транспорта о возможном закрытии въезда в город сегодня с 16:00 для крупногабаритного транспорта

"Мы планируем сделать такое ограничение перед пиковым вечерним временем для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование города и нормальное передвижение по дорогам. Также предупреждаем о том, что мы с помощью эвакуаторов будем перемещать автомобили, которые будут припаркованы неправильно или мешать работе коммунальной техники", - сказал он.

Чиновник напомнил всем балансосодержателям территорий, не только коммунальных, но и другой формы собственности, о необходимости вовремя расчищать снег и лед.

"Инспекторская служба города (в составе около ста человек) сейчас отрабатывает превентивные меры - предупреждение, а уже потом будет накладывать штрафы на тех, кто не обеспечивает уборку снега, Буруль т.д.", - отметил Петр Пантелеев.

По прогнозу Укргидрометцентра, снегопад может продолжаться до пятницы, а прирост снежного покрова может составлять до 20 см. Ожидается метель, порывы сильного ветра и гололедица.

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