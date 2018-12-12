Коммунальные и спасательные службы Киева готовы работать в сложных погодных условиях - КГГА

Он поблагодарил всех водителям, кто воспользовался сегодня общественным транспортом и призвал завтра также воздержаться от поездок на собственных авто. Представитель городских властей предупредил водителей грузового транспорта о возможном закрытии въезда в город сегодня с 16:00 для крупногабаритного транспорта

"Мы планируем сделать такое ограничение перед пиковым вечерним временем для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование города и нормальное передвижение по дорогам. Также предупреждаем о том, что мы с помощью эвакуаторов будем перемещать автомобили, которые будут припаркованы неправильно или мешать работе коммунальной техники", - сказал он.

Чиновник напомнил всем балансосодержателям территорий, не только коммунальных, но и другой формы собственности, о необходимости вовремя расчищать снег и лед.

"Инспекторская служба города (в составе около ста человек) сейчас отрабатывает превентивные меры - предупреждение, а уже потом будет накладывать штрафы на тех, кто не обеспечивает уборку снега, Буруль т.д.", - отметил Петр Пантелеев.

По прогнозу Укргидрометцентра, снегопад может продолжаться до пятницы, а прирост снежного покрова может составлять до 20 см. Ожидается метель, порывы сильного ветра и гололедица.