Компанію зі США оштрафували майже на 90 тисяч за поставки російському "Алмаз-Антею"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Міністерство фінансів США оштрафувало американську компанію Cobham за поставку комплектуючих знаходиться під американськими санкціями російському концерну “Алмаз-Антей”. Про це йдеться в поширеній у вівторок заяві фінансового відомства, інформує УНН.
Мінфін та Cobham досягли досудового врегулювання, компанія погодилася виплатити штраф у розмірі 87,5 тисяч у зв’язку з тим, що її вже колишня дочірня організація Metelics допустила три порушення режиму санкцій, введених через російську збройну агресію проти України.
Дані порушення стосуються поставок компанії “Алмаз-Антей Телекомунікації” (дочірня структура “Алмаз-Антея”) комплектуючих для радіолокаційних станцій управління повітряним рухом. Операція була проведена через дистриб’юторів у Канаді та Росії.
Мінфін підкреслює, що керівництво Cobham саме повідомило про порушення.
Як раніше інформував УНН, 16 липня 2014 концерн “Алмаз-Антей” потрапив під секторальні санкції США, які були введені через російську збройну агресію проти України. 22 травня 2015 року концерн звернувся з позовом до Суду Європейського Союзу щодо скасування санкції. 25 січня 2017 Суд Європейського Союзу визнав “Алмаз-Антей” причетним до незаконного постачання військової техніки проросійським сепаратистам на сході України.