Компании из США оштрафовали почти на 90 тысяч за поставки российскому "Алмаз-Антею"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Министерство финансов США оштрафовало американскую компанию Cobham за поставку комплектующих находящемуся под американскими санкциями российскому концерну "Алмаз-Антей". Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении финансового ведомства, передает УНН.
Минфин и Cobham достигли досудебного урегулирования, компания согласилась выплатить штраф в размере 87,5 тысяч в связи с тем, что ее уже бывшая дочерняя организация Metelics допустила три нарушения режима санкций, введенных из-за ситуации на Украине.
Данные нарушения касаются поставок компании “Алмаз-Антей Телекоммуникации” (дочерняя структура “Алмаз-Антея”) комплектующих для радиолокационных станций управления воздушным движением. Сделка была проведена через дистрибьюторов в Канаде и России.
Минфин подчеркивает, что руководство Cobham именно сообщило о нарушениях.
Как ранее информировал УНН, 16 июля 2014 концерн “Алмаз-Антей” попал под секторальные санкции США, которые были введены через российскую вооруженную агрессию против Украины. 22 мая 2015 года концерн обратился с иском в Суд Европейского Союза об отмене санкции. 25 января 2017 года Суд Европейского Союза признал “Алмаз-Антей” причастным к незаконным поставкам военной техники пророссийским сепаратистам на востоке Украины.