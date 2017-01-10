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Компанію Yahoo перейменують на Altaba - ЗМІ

Компанію Yahoo перейменують на Altaba - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Американська інтернет-компанія Yahoo після завершення угоди з VerizonCommunications змінить назву, а також її покинуть декілька керівників вищої ланки, включаючи головного виконавчого директора Маріссу Майєр, передає УНН з посиланням на ВВС.

Як зазначає видання, після продажу основної частини Yahoo компанії Verizon американську інтернет-компанію перейменують на Altaba. Нова компанія управлятиме активами, які залишаться у неї після продажу інтернет-бізнесу. Наприклад, це частки в Alibaba Group і Yahoo Japan.

Після завершення угоди в компанії зміниться керівництво. Її залишать одразу кілька топ-менеджерів, зокрема виконавчий директор Марісса Маєр.

Як зазначає Washington Post, посаду пані Маєр обійматиме Ерік Брандт, який працював до цього в раді директорів компанії.

Офіційно компанія не пояснює, чому обрала назву Altaba. Однак Wall Street Journal стверджує, що це слово складене зі слів "альтернатива" і Alibaba.

Як повідомляв УНН, американська телекомунікаційна компанія VerizonCommunicationsInc. домовилася про угоду з купівлі Yahoo за 4,8 млрд доларів.

Угода стосується інтернет-бізнесу Yahoo і частини нерухомості компанії. Очікується, що придбання компанією Verizon всього інтернет-бізнесу Yahoo офіційно оформлять в березні цього року.

Раніше Verizon купила компанію AOL. Планується, що Yahoo буде інтегрована з сервісом AOL.

 

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