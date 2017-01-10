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Компании Yahoo переименуют в Altaba - СМИ

Компании Yahoo переименуют в Altaba - СМИ

Киев • УНН

 • 6868 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Американская интернет-компания Yahoo после завершения сделки с VerizonCommunications изменит название, а также ее покинут несколько руководителей высшего звена, включая главного исполнительного директора Мариссу Майер, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Как отмечает издание, после продажи основной части Yahoo компании Verizon американскую интернет-компанию переименуют в Altaba. Новая компания будет управлять активами, которые останутся у нее после продажи интернет-бизнеса. Например, это доли в Alibaba Group и Yahoo Japan.

После завершения сделки в компании сменится руководство. Ее оставят сразу несколько топ-менеджеров, в частности исполнительный директор Марисса Майер.

Как отмечает Washington Post, должность госпожи Майер будет занимать Эрик Брандт, работавший до этого в совете директоров компании.

Официально компания не объясняет, почему выбрала название Altaba. Однако Wall Street Journal утверждает, что это слово составлено из слов "альтернатива" и Alibaba.

Как сообщал УНН, американская телекоммуникационная компания VerizonCommunicationsInc. договорилась о сделке по покупке Yahoo за 4,8 млрд. долларов .

Соглашение касается интернет-бизнеса Yahoo и части недвижимости компании. Ожидается, что приобретение компанией Verizon всего интернет-бизнеса Yahoo официально оформят в марте этого года.

Ранее Verizon купила компанию AOL. Планируется, что Yahoo будет интегрирована с сервисом AOL.

 

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