Компании Yahoo переименуют в Altaba - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Американская интернет-компания Yahoo после завершения сделки с VerizonCommunications изменит название, а также ее покинут несколько руководителей высшего звена, включая главного исполнительного директора Мариссу Майер, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Как отмечает издание, после продажи основной части Yahoo компании Verizon американскую интернет-компанию переименуют в Altaba. Новая компания будет управлять активами, которые останутся у нее после продажи интернет-бизнеса. Например, это доли в Alibaba Group и Yahoo Japan.
После завершения сделки в компании сменится руководство. Ее оставят сразу несколько топ-менеджеров, в частности исполнительный директор Марисса Майер.
Как отмечает Washington Post, должность госпожи Майер будет занимать Эрик Брандт, работавший до этого в совете директоров компании.
Официально компания не объясняет, почему выбрала название Altaba. Однако Wall Street Journal утверждает, что это слово составлено из слов "альтернатива" и Alibaba.
Как сообщал УНН, американская телекоммуникационная компания VerizonCommunicationsInc. договорилась о сделке по покупке Yahoo за 4,8 млрд. долларов .
Соглашение касается интернет-бизнеса Yahoo и части недвижимости компании. Ожидается, что приобретение компанией Verizon всего интернет-бизнеса Yahoo официально оформят в марте этого года.
Ранее Verizon купила компанию AOL. Планируется, что Yahoo будет интегрирована с сервисом AOL.