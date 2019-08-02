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Компанії, які будують Nord Stream 2, не збираються зупиняти проект через санкції США

Київ • УНН

 • 12548 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Понад тисячу фірм, причетних до будівництва "Північного потоку-2", не мають наміру припиняти роботу над проєктом навіть при загрозі американських санкцій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsсhe Welle і заяву концерну Nord Stream 2 AG.

“Оператор споруджуваного газопроводу "Північний потік-2" має намір завершити його прокладання, незважаючи на загрозу санкцій з боку США. Більше тисячі компаній з 25 держав орієнтовані на доведення проєкту до кінця", - йдеться в повідомленні.

Газопровід, будівництво якого здійснюється низкою російських і європейських компаній, прокладається дном Балтійського моря паралельно з уже наявним "Північним потоком". Роботи планується завершити в поточному році.

Нагадаємо, у США підтримали проект санкцій проти "Північного потоку-2".

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