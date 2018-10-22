Компанії Косюка і Вадатурського потрапили в ТОП-200 роботодавців України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У ТОП-200 найбільших роботодавців України увійшло 15 підприємств агропромислового комплексу. Про це свідчать дані журналу "Рейтинг" за ІІ квартал 2018 року, передає УНН.
Кожна з цих компаній працевлаштувала в середньому близько 5 тис. осіб. При цьому 3 компанії з 15 в ТОПі - входять в структуру одного агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка.
Найбільші роботодавці агросектора України виглядають так:
"Нібулон";
"Вінницька птахофабрика" (МХП);
"Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" (Ostchem);
"Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ);
"Дніпроазот";
"Миронівський Хлібопродукт";
"Зернопродукт МХП";
"Миронівська птахофабрика";
"Азот" (Ostchem);
"Концерн Хлібпром";
"Глобинський м'ясокомбінат";
"Дружка-Нова" (Кернел);
"Рівнеазот" (Ostchem);
"Київхліб";
"АПК-Інвест".
Довідка: рейтинг включив в себе компанії з найбільшою кількістю співробітників. У розрахунок чисельності штату бралися тільки офіційно оформлені співробітники. Також в зазначений рейтинг увійшли тільки ті підприємства, які нараховували і виплачували заробітну плату, що перевищує мінімально встановлену законодавством.
До рейтингу не увійшли державні та комунальні підприємства, які фінансуються за рахунок бюджету.
Як раніше повідомляв УНН, кількість робочих місць в АПК буде залежати від розвитку виробництва з доданою вартістю.