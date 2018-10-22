Компанії Косюка і Вадатурського потрапили в ТОП-200 роботодавців України

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У ТОП-200 найбільших роботодавців України увійшло 15 підприємств агропромислового комплексу. Про це свідчать дані журналу "Рейтинг" за ІІ квартал 2018 року, передає УНН.

Кожна з цих компаній працевлаштувала в середньому близько 5 тис. осіб. При цьому 3 компанії з 15 в ТОПі - входять в структуру одного агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка.

Найбільші роботодавці агросектора України виглядають так:

"Нібулон";

"Вінницька птахофабрика" (МХП);

"Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" (Ostchem);

"Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ);

"Дніпроазот";

"Миронівський Хлібопродукт";

"Зернопродукт МХП";

"Миронівська птахофабрика";

"Азот" (Ostchem);

"Концерн Хлібпром";

"Глобинський м'ясокомбінат";

"Дружка-Нова" (Кернел);

"Рівнеазот" (Ostchem);

"Київхліб";

"АПК-Інвест".

Довідка: рейтинг включив в себе компанії з найбільшою кількістю співробітників. У розрахунок чисельності штату бралися тільки офіційно оформлені співробітники. Також в зазначений рейтинг увійшли тільки ті підприємства, які нараховували і виплачували заробітну плату, що перевищує мінімально встановлену законодавством.

До рейтингу не увійшли державні та комунальні підприємства, які фінансуються за рахунок бюджету.

Як раніше повідомляв УНН, кількість робочих місць в АПК буде залежати від розвитку виробництва з доданою вартістю.

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