Компанія з США виставила на продаж гігантського бойового робота
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Компанія Megabots виставила на продаж гігантського бойового робота вагою в 15 тонн, придбати якого можна на аукціоні eBay Eagle Prime. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
На початку торгів його ціна становила один долар, зараз вартість перевищила 100 тисяч доларів. Megabots пояснила своє рішення про продаж своїх банкрутством: дохід компанії залежав від монетизації трансляцій боїв між роботами, проте проект не здобув популярності серед аудиторії.
Інженери Megabots називають своє творіння “можливо, самим пристосованим до боїв роботом в світі”. За словами творців бойової машини, робот обладнаний двигуном LSV V8 на 430 кінських сил, який, зазвичай, зустрічається в Chevrolet Corvette. Для управління роботом потрібно дві людини, а його висота досягає 4,8 метрів. В одній з битв гігантська гармата робота була використана в якості тарана, після чого вийшла з ладу, проте інженери Megabots вважають, що її можна полагодити.
“Якщо ви зважитеся на покупку, то бонусом отримаєте також 6-дюймовий пневматичну зброю та два гігантських ножа, які можна прикріпити до корпусу робота. У комплект також входить гігантська дриль, яку визнали настільки небезпечною, що використовували лише один раз”, — розповідають у виданні.
Нагадаємо, Boston Dynamics розпочали комерційний випуск своїх роботів.