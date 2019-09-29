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Компанія з США виставила на продаж гігантського бойового робота

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Компанія Megabots виставила на продаж гігантського бойового робота вагою в 15 тонн, придбати якого можна на аукціоні eBay Eagle Prime. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

Компанія з США виставила на продаж гігантського бойового робота

На початку торгів його ціна становила один долар, зараз вартість перевищила 100 тисяч доларів. Megabots пояснила своє рішення про продаж своїх банкрутством: дохід компанії залежав від монетизації трансляцій боїв між роботами, проте проект не здобув популярності серед аудиторії.

Інженери Megabots називають своє творіння “можливо, самим пристосованим до боїв роботом в світі”. За словами творців бойової машини, робот обладнаний двигуном LSV V8 на 430 кінських сил, який, зазвичай, зустрічається в Chevrolet Corvette. Для управління роботом потрібно дві людини, а його висота досягає 4,8 метрів. В одній з битв гігантська гармата робота була використана в якості тарана, після чого вийшла з ладу, проте інженери Megabots вважають, що її можна полагодити.

“Якщо ви зважитеся на покупку, то бонусом отримаєте також 6-дюймовий пневматичну зброю та два гігантських ножа, які можна прикріпити до корпусу робота. У комплект також входить гігантська дриль, яку визнали настільки небезпечною, що використовували лише один раз”, — розповідають у виданні.

Нагадаємо, Boston Dynamics розпочали комерційний випуск своїх роботів.

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