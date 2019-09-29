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Компания из США выставила на продажу гигантского боевого робота

Киев • УНН

 • 43367 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Компания Megabots выставила на продажу гигантского боевого робота весом в 15 тонн, приобрести который можно на аукционе eBay Eagle Prime. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Компания из США выставила на продажу гигантского боевого робота

В начале торгов его цена составляла один доллар, сейчас стоимость превысила 100 тысяч долларов. Megabots объяснила свое решение о продаже своим банкротством: доход компании зависел от монетизации трансляций боев между работами, однако проект не получил популярности среди аудитории.

Инженеры Megabots называют свое творение “возможно, самым приспособленным к боям роботом в мире”. По словам создателей боевой машины, робот оборудован двигателем LSV V8 на 430 лошадиных сил, который обычно встречается в Chevrolet Corvette. Для управления роботом нужно два человека, а его высота достигает 4,8 метров. В одной из битв гигантская пушка работа была использована в качестве тарана, после чего вышла из строя, однако инженеры Megabots считают, что ее можно починить.

“Если вы решитесь на покупку, то бонусом получите также 6-дюймовый пневматическое оружие и два гигантских ножа, которые можно прикрепить к корпусу работа. В комплект также входит гигантская дрель, которую признали настолько опасной, что использовали только один раз”, — рассказывают в издании.

Напомним, Boston Dynamics начали коммерческий выпуск своих роботов.

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