Компанія WOG з початку року стала лідером за обсягами імпорту авіаційного палива
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Найбільшим імпортером авіаційного палива за підсумками 4 місяців цього року стала компанія WOG, яка поставила в Україну 28 тис. тонн реактивного палива. Такі дані експерти наводять у статті "Дзеркала тижня", передає УНН.
У той же час, імпортні поставки ГК "Трейд Коммодіті" ("Август Пром", "Хімпродторг") становили 23 тис. тонн. Третє місце в рейтингу постачальників авіаційного палива займає "Балтік Граунд Сервіс" з показником 12 тис. тонн.
В цілому, у січні-квітні 2017 року Україну надійшло 139 тис. тонн авіапалива, що в два рази більше показника 2016 року.
У матеріалі наголошується, що імпортний ресурс в загальних постачаннях становить 90 тис. т, що решта 49 тис. т припадають на виробництво Кременчуцького НПЗ (ПАТ "Укртатнафта").
"Зростання ринку авіапалива відповідає динаміці пасажирських авіаперевезень - в порівнянні з 2015-м, в 2016 р вони виросли на 31%, до 8,2 млн пасажирів. Кількість рейсів збільшилася на 10%, до 133 тис.", - зазначено у статті.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в січні-березні 2017 року імпорт бензинів в Україні скоротився на 15%.