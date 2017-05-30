Компания WOG с начала года стала лидером по объемам импорта авиационного топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Крупнейшим импортером авиационного топлива по итогам 4 месяцев этого года стала компания WOG, которая поставила в Украину 28 тыс. тонн реактивного топлива. Такие данные эксперты приводят в статье “Зеркала недели”, передает УНН.
В то же время, импортные поставки ГК “Трейд Коммодити” (“Август Пром”, “Химпродторг”) составили 23 тыс. тонн. Третье место в рейтинге поставщиков авиационного топлива занимает “Балтик Граунд Сервис” с показателем 12 тыс. тонн.
В целом, в январе—апреле 2017 года в Украину поступило 139 тыс. тонн авиатоплива, что в два раза больше показателя 2016 года.
В материале отмечается, что импортный ресурс в общих поставках занимает 90 тыс. т, оставшиеся 49 тыс. т приходятся на производство Кременчугского НПЗ (ПАО “Укртатнафта”).
“Рост рынка авиатоплива соответствует динамике пассажирских авиаперевозок — по сравнению с 2015-м, в 2016 г. они выросли на 31%, до 8,2 млн пассажиров. Количество рейсов увеличилось на 10%, до 133 тыс.”, — говорится в статье.
Напомним, как сообщал УНН, в январе-марте 2017 года импорт бензинов в Украину сократился на 15%.