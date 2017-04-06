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Компанія WOG відкриє власне виробництво продукції

Компанія WOG відкриє власне виробництво продукції

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. ТОВ “Вог ритейл”, що розвиває мережу кафе під брендом WOG Cafe, планує відкрити в Україні власне виробництво продукції. Про це під час урочистостей з нагоди відкриття WOG Cafe в аеропорту “Київ” повідомив директор з роздрібних продажів WOG Денис Кудін, передає УНН.

“Це закладено в нашому стратегічному плані на 10 років. І рано чи пізно ми зробимо власне виробництво, або купимо існуюче, або увійдемо в партнерство або самі побудуємо заводи. У нас зараз є кілька варіантів розвитку. Безумовно, це повинна бути вертикально інтегрована модель бізнесу”, — зазначив Д.Кудін.

За його словами, зараз компанія працює з українськими та іноземними постачальниками продукції.

“Частину продукції надають українські постачальники. Наприклад, більшість хлібобулочних продуктів, сосиски для хот-догів, м’ясо для наших бургерів ... Кава у нас виключно європейська, ми її завозимо з Німеччини, із заводу Darboven. Булки ми веземо з Литви”, — додав він.

ТОВ “Вог ритейл” керує мережею автозаправних комплексів під брендом WOG, яка налічує близько 500 об’єктів у всіх областях України. Компанія також активно розвиває мережу власних кафе і магазинів — WOG Cafe та WOG Market.

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