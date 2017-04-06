Компания WOG откроет собственное производство продукции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. ООО "Вог Ритейл", развивающая сеть кафе под брендом WOG Cafe, планирует открыть в Украине собственное производство продукции. Об этом во время торжеств по случаю открытия WOG Cafe в аэропорту "Киев" сообщил директор по розничным продажам WOG Денис Кудин, передает УНН.
“Это заложено в нашем стратегическом плане на 10 лет. И рано или поздно мы сделаем собственное производство, или купим существующее, или войдем в партнерство или сами построим заводы. У нас сейчас есть несколько вариантов развития. Безусловно, это должна быть вертикально интегрированная модель бизнеса”, — отметил Д.Кудин.
По его словам, сейчас компания работает с украинскими и иностранными поставщиками продукции.
“Часть продукции предоставляют украинские поставщики. Например, большинство хлебобулочных продуктов, сосиски для хот-догов, мясо для наших бургеров ... Кофе у нас исключительно европейский, мы его завозим из Германии, с завода Darboven. Булки мы везем из Литвы”, - добавил он.
ООО “Вог ритейл” управляет сетью автозаправочных комплексов под брендом WOG, которая насчитывает около 500 объектов во всех областях Украины. Компания также активно развивает сеть собственных кафе и магазинов — WOG Cafe и WOG Market.