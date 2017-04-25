Компанія WOG торік сплатила майже 800 млн грн податків

Так, за даними рейтингу, у 2016 році компанія “ВОГ РІТЕЙЛ” сплатила 793 млн 702,8 тис. грн податків.

Варто також відзначити, що у порівнянні із 2015 роком, “ВОГ РІТЕЙЛ” збільшив суму відрахувань податків до бюджету на 34%.

Зазначимо, що згідно з рейтингом, поряд з “ВОГ РІТЕЙЛ” у трійці лідерів платників податків серед компаній, що працюють у сфері роздрібної торгівлі, розташувалися ТОВ "Епіцентр К" та ТОВ “АТБ-Маркет”.

На сходинку нижче від компанії “ВОГ РІТЕЙЛ” опинилася компанія ПрАТ “ОККО-НАФТОПРОДУКТ”, яка сплатила 749 млн 974, 80 тис. грн податків до державного бюджету.

Нагадаємо, у ДФС назвали ТОП-100 платників податків.