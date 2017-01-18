Компанія WOG створила телефонну програму-помічник для вдалих поїздок
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Компанія ВОГ РІТЕЙЛ створила телефонну програму "WOG BOT" для Facebook і Telegram, яка дасть відповіді на найпоширеніші запитання водіїв та стане асистентом у дорозі, передає УНН з посиланням на прес – службу компанії WOG.
“Наразі доступна бета версія, ми продовжуємо допрацьовувати наше нововведення, аби зробити його максимально комфортним для користувачів. Поки що воно реалізоване у вигляді FAQ та включає відповіді на найпоширеніші питання. Наприклад: реєстрація пластикової та віртуальної карти, зміна даних анкети, паролю, пін-коду, втрата карти, найближчий АЗК, ціни на пальне, баланс бонусів, купівля кави або пального онлайн.
Однак вже в найближчому майбутньому він зможе повноцінно спілкуватися, що є надзвичайно актуальним в сучасному ритмі життя. А крім Facebook messenger і Telegram, WOG BOT стане доступним у Viber і Skype”, — повідомляють у компанії.
Також компанії зазначили, що WOG є першою компанією у паливному бізнесі, яка розробила таку програму.
“WOG — перша компанія в паливному бізнесі, котра реалізувала такого „робота-помічника“. Це вкотре підтверджує наш девіз "One step a head“. Сподіваємося, що ця унікальна новинка сподобається вам та стане незамінною складовою успішної поїздки”, — зазначили в компанії.
Щоб скористатися програмою та додати бота в Facebook Messenger і Telegram, потрібно ввести в пошуковому рядку: @wogpridebot. Далі програма запропонує вам вибір мови, і після цього з’явиться меню з повним функціоналом.