Компания WOG создала телефонную программу-помощник для удачных поездок
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Компания ВОГ РИТЕЙЛ создала телефонную программу "WOG BOT" для Facebook и Telegram, которая даст ответы на самые распространенные вопросы водителей и станет ассистентом в пути, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании WOG.
"Сейчас доступна бета версия, мы продолжаем дорабатывать наше нововведение, чтобы сделать его максимально комфортным для пользователей. Пока она реализована в виде FAQ и включает ответы на самые распространенные вопросы. Например: регистрация пластиковой и виртуальной карты, изменение данных анкеты, пароля, пин-кода, потеря карты, ближайшие АЗС, цены на топливо, баланс бонусов, покупка кофе или топлива онлайн.
Однако уже в ближайшем будущем он сможет полноценно общаться, что чрезвычайно актуально в современном ритме жизни. А кроме Facebook messenger и Telegram, WOG BOT станет доступным в Viber и Skype", - сообщают в компании.
Также в компании отметили, что WOG является первой компанией в топливном бизнесе, которая разработала такую программу.
"WOG - первая компания в топливном бизнесе, которая реализовала такого "робота-помощника". Это еще раз подтверждает наш девиз "One step a head". Надеемся, что эта уникальная новинка понравится вам и станет незаменимой составляющей успешной поездки", - отметили в компании.
Чтобы воспользоваться программой и добавить бота в Facebook Messenger и Telegram, нужно ввести в поисковой строке: @wogpridebot. Далее программа предложит вам выбор языка, и после этого появится меню с полным функционалом.