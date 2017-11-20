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Компанія WOG - серед найдорожчих брендів України

Компанія WOG - серед найдорожчих брендів України

Київ • УНН

 • 11688 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Журнал "Новий час" склав рейтинг 100 найдорожчих українських брендів. Сумарна їх вартість склала 5,4 млрд доларів, передає УНН з посиланням на видання.

У їх переліку найдорожчих виявилося 19 рітейлерів, серед яких "АТБ", "Сільпо", "Фора", "Епіцентр", "Цитрус", "Фуршет" та інші.

У ТОП-30 найдорожчих брендів потрапили і два представника паливного ринку - ОККО і WOG.

Вартість ОККО автори рейтингу оцінили в 84 млн дол., а WOG - в 47 млн ​​дол.

Додамо, що найдорожчим активом було визначено бренд "Моршинська". Його ціна склала 507 млн ​​дол. Замикає сотню лідерів бренд "Водний світ", вартість якого оцінили на рівні 4,2 ​​млн дол.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, компанія WOG потрапила в ТОП-500 найбільших компаній Європи.

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