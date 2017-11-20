Компанія WOG - серед найдорожчих брендів України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Журнал "Новий час" склав рейтинг 100 найдорожчих українських брендів. Сумарна їх вартість склала 5,4 млрд доларів, передає УНН з посиланням на видання.
У їх переліку найдорожчих виявилося 19 рітейлерів, серед яких "АТБ", "Сільпо", "Фора", "Епіцентр", "Цитрус", "Фуршет" та інші.
У ТОП-30 найдорожчих брендів потрапили і два представника паливного ринку - ОККО і WOG.
Вартість ОККО автори рейтингу оцінили в 84 млн дол., а WOG - в 47 млн дол.
Додамо, що найдорожчим активом було визначено бренд "Моршинська". Його ціна склала 507 млн дол. Замикає сотню лідерів бренд "Водний світ", вартість якого оцінили на рівні 4,2 млн дол.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, компанія WOG потрапила в ТОП-500 найбільших компаній Європи.