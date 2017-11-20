Компания WOG - среди самых дорогих брендов Украины

В их перечне самых дорогих оказалось 19 ритейлеров, среди которых "АТБ", "Сильпо", "Фора", "Эпицентр", "Цитрус", "Фуршет" и другие.

В ТОП-30 дорогих брендов попали и два представителя топливного рынка - ОККО и WOG.

Стоимость ОККО авторы рейтинга оценили в 84 млн дол., а WOG - в 47 млн дол.

Добавим, что самым дорогим активом был определен бренд "Моршинская". Его цена составила 507 млн дол. Замыкает сотню лидеров бренд "Водный мир", стоимость которого оценили на уровне 4,2 млн дол.

Напомним, как сообщал УНН, компания WOG попала в ТОП-500 самых больших компаний Европы.