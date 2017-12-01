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Virgin Galactic продала майже 900 квитків космічним туристам

Virgin Galactic продала майже 900 квитків космічним туристам

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Компанія британського підприємця і мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic продала близько 900 квитків першим космічним туристам, заявив Бренсон в ході бізнес-форуму Synergy Global Forum 2017, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Близько 900 квитків", - сказав Бренсон, відповідаючи на питання про кількість проданих квитків для туристів.

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"Сподіваюся, що через 2-3 місяці Virgin Galactic відправиться в космос і почнеться зовсім нова космічна ера, в якій багато людей, що знаходяться тут, зможуть дозволити собі вирушити в космос", - сказав Бренсон.

Зараз один квиток в космос Virgin Galactic коштує 250 тис. доларів, однак, за словами Бренсона, з часом вартість космічної подорожі може знизитися.

 

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