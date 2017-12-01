Virgin Galactic продала почти 900 билетов космическим туристам
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Компания британского предпринимателя и миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic продала около 900 билетов первым космическим туристам, заявил Брэнсон в ходе бизнес-форума Synergy Global Forum 2017, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Около 900 билетов", - сказал Брэнсон, отвечая на вопрос о количестве проданных билетов.
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"Надеюсь, что через 2-3 месяца Virgin Galactic отправится в космос и начнется совсем новая космическая эра, в которой многие люди, находящиеся здесь, смогут позволить себе отправиться в космос", - сказал Брэнсон.
Сейчас один билет в космос Virgin Galactic стоит 250 тыс. долларов, однако, по словам Брэнсона, со временем стоимость космического путешествия может снизиться.