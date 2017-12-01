Virgin Galactic продала почти 900 билетов космическим туристам

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 61034 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 39957 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 50980 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 60566 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 111636 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113589 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 139252 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107286 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108717 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113317 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Virgin Galactic продала почти 900 билетов космическим туристам

Virgin Galactic продала почти 900 билетов космическим туристам

Киев  •  УНН

 • 12960 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Компания британского предпринимателя и миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic продала около 900 билетов первым космическим туристам, заявил Брэнсон в ходе бизнес-форума Synergy Global Forum 2017, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Около 900 билетов", - сказал Брэнсон, отвечая на вопрос о количестве проданных билетов.

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"Надеюсь, что через 2-3 месяца Virgin Galactic отправится в космос и начнется совсем новая космическая эра, в которой многие люди, находящиеся здесь, смогут позволить себе отправиться в космос", - сказал Брэнсон.

Сейчас один билет в космос Virgin Galactic стоит 250 тыс. долларов, однако, по словам Брэнсона, со временем стоимость космического путешествия может снизиться.

 

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