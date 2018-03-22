Компанія Вайнштейна заборгувала Google, дочці Обами та режисеру Бекмамбетову
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Серед кредиторів компанії The Weinstein Company (TWC) братів Харві і Боба Вайнштейнів, яка раніше подала на банкрутство, виявилось близько десятка російських компаній, включаючи кінопрокатників “Централ Партнершип” і “Вольга”. Крім того, студія заборгувала Bazelevs Тимура Бекмамбетова, чий фільм “Війна струмів” з Бенедиктом Камбербетчем з листопада 2017 року не може вийти в кінопрокат через проблеми з TWC, передає УНН з посиланням на “Комерсант”.
Повідомляється, що більшість з російських компаній могли потрапити в список через особливості угод про кінодистрибуцію, у топ-30 найбільших кредиторів TWC вони не входять.
Повний список кредиторів компанії Вайнштейнів і 54 афілійованих з нею компаній на 394 сторінках, поданий до суду у справах про банкрутство в штаті Делавер, опублікований на сайті юридичної компанії Epiq, що представляє інтереси TWC.
Серед кредиторів як великі компанії на кшталт Amazon, Apple, Google і Netflix, так і ряд відомих особистостей - наприклад, дочка Барака Обами Малія, що проходила в TWC стажування, актори рівня Роберта Де Ніро і Джуді Денч, покійний Девід Боуї, а також безліч дрібних контрагентів і постачальників, включаючи операторів зовнішньої реклами або виробників лампочок.
Нагадаємо, від початку жовтня 2017 року продюсера Гарві Вайнштейна звинуватили у домаганнях більше 80 жінок, у тому числі акторки Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу, Сальма Хайек та Ешлі Джадд. На хвилі звинувачень Вайнштейн був звільнений з власної компанії, а влада Нью-Йорка розпочала розслідування.
Після цього Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Ерік Шнайдерман порушив справу проти компанії продюсера.