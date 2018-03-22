Компанія Вайнштейна заборгувала Google, дочці Обами та режисеру Бекмамбетову

КИЇВ. 22 березня. УНН. Серед кредиторів компанії The Weinstein Company (TWC) братів Харві і Боба Вайнштейнів, яка раніше подала на банкрутство, виявилось близько десятка російських компаній, включаючи кінопрокатників “Централ Партнершип” і “Вольга”. Крім того, студія заборгувала Bazelevs Тимура Бекмамбетова, чий фільм “Війна струмів” з Бенедиктом Камбербетчем з листопада 2017 року не може вийти в кінопрокат через проблеми з TWC, передає УНН з посиланням на “Комерсант”.