Компания Вайнштейна задолжала Google, дочери Обамы и режиссеру Бекмамбетову

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Среди кредиторов компании The Weinstein Company (TWC) братьев Харви и Боба Вайнштейнов, которая ранее подала на банкротство, оказалось около десятка российских компаний, включая кинопрокатчиков "Централ Партнершип" и "Вольга". Кроме того, студия задолжала Bazelevs Тимура Бекмамбетова, чей фильм "Война токов" с Бенедиктом Камбербэтчем с ноября 2017 года не может выйти в кинопрокат из-за проблем с TWC, передает УНН со ссылкой на "Коммерсант".

Сообщают, что большинство из российских компаний могли попасть в список из-за особенностей соглашений о кинодистрибуции, в топ-30 крупнейших кредиторов TWC они не входят.

Полный список кредиторов компании Вайнштейнов и 54 аффилированных с ней компаний на 394 страницах, представленный в суд по делам о банкротстве в штате Делавэр, опубликован на сайте юридической компании Epiq, представляющий интересы TWC.

Среди кредиторов как крупные компании вроде Amazon, Apple, Google и Netflix, так и ряд известных личностей - например, дочь Барака Обамы Малия, проходившая в TWC стажировку, актеры уровня Роберта Де Ниро и Джуди Денч, покойный Дэвид Боуи, а также множество мелких контрагентов и поставщиков, включая операторов наружной рекламы или производителей лампочек.

Напомним, с начала октября 2017 продюсера Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и Эшли Джадд. На волне обвинений Вайнштейн был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали расследование.

После этого Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман возбудил дело против компании продюсера.

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