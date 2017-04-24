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Компанія "Трейд Коммодіті" збільшила обсяги поставок арабського авіапалива в Україні утричі

Київ • УНН

 • 9329 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Імпорт авіапалива в Україну в січні-березні 2017 року виріс в 5,2 раза в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 73 тис. т. При цьому основними іноземними постачальниками авіапалива в першому кварталі поточного року стали Італія і Саудівська Аравія. Такі дані наводять в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на результати власного дослідження, передає УНН.

Так, з Італії в Україну було імпортовано 33 тис. т ресурсу.

З Саудівської Аравії - 12 тис. т авіапалива. Найбільшим постачальником арабського авіапалива стала компанія "Август Пром" (входить до групи компаній "Трейд Коммодіті"). У березні компанія провела розмитнення 10 тис. т палива.

З Литви в Україну залізницею за підсумками першого кварталу було відправлено 19,3 тис. т ресурсу для компаній "Балтік Граунд Сервіс" (9 тис. т), WOG (5 тис. т), "АПЗК Бориспіль" (3 тис. т), "Сокар Україна" і "Укравіасервіс" (по 0,5 тис. т).

При цьому, відвантаження білоруського авіапалива залізницею за вказаний період становили всього 1,7 тис. т.

Нагадаємо, в минулому місяці "Август Пром" розмитнив в Україні 3,4 тис. т авіаційного палива з Саудівської Аравії.

Українські Національні Новини

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