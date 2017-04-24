Компания “Трейд Коммодити” увеличила объемы поставок арабского авиатоплива в Украину в три раза

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23425 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86015 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143783 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112079 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113636 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110696 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102908 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106585 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103209 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Компания “Трейд Коммодити” увеличила объемы поставок арабского авиатоплива в Украину в три раза

Компания “Трейд Коммодити” увеличила объемы поставок арабского авиатоплива в Украину в три раза

Киев  •  УНН

 • 9327 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Импорт авиатоплива в Украину в январе-марте 2017 г. вырос в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. — до 73 тыс. т. При этом основными зарубежными поставщиками авиатоплива в первом квартале текущего года стали Италия и Саудовская Аравия. Такие данные приводят в “Консалтинговой группе А-95” со ссылкой на результаты собственного исследования, передает УНН.

Так, из Италии в Украину было импортировано 33 тыс. т ресурса.

Из Саудовской Аравии — 12 тыс. т. авиатоплива. Самым крупным поставщиком арабского авиатоплива стала компания “Август Пром” (входит в группу компаний “Трейд Коммодити”). В марте компания растаможила 10 тыс. т. топлива.

Из Литвы в Украину по железной дороге по итогам первого квартала было отправлено 19,3 тыс. т ресурса для компаний “Балтик Граунд Сервис” (9 тыс. т), WOG (5 тыс. т), “АПЗК Борисполь” (3 тыс. т), “СОКАР Украина” и “Укравиасервис” (по 0,5 тыс. т).

При этом, отгрузки белорусского авиатоплива по железной дороге за указанный период составили всего 1,7 тыс. т.

Напомним, в прошлом месяце “Август Пром” растаможил в Украине 3,4 тыс. т. авиационного топлива из Саудовской Аравии.

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