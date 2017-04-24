Компания “Трейд Коммодити” увеличила объемы поставок арабского авиатоплива в Украину в три раза

Так, из Италии в Украину было импортировано 33 тыс. т ресурса.

Из Саудовской Аравии — 12 тыс. т. авиатоплива. Самым крупным поставщиком арабского авиатоплива стала компания “Август Пром” (входит в группу компаний “Трейд Коммодити”). В марте компания растаможила 10 тыс. т. топлива.

Из Литвы в Украину по железной дороге по итогам первого квартала было отправлено 19,3 тыс. т ресурса для компаний “Балтик Граунд Сервис” (9 тыс. т), WOG (5 тыс. т), “АПЗК Борисполь” (3 тыс. т), “СОКАР Украина” и “Укравиасервис” (по 0,5 тыс. т).

При этом, отгрузки белорусского авиатоплива по железной дороге за указанный период составили всего 1,7 тыс. т.

Напомним, в прошлом месяце “Август Пром” растаможил в Украине 3,4 тыс. т. авиационного топлива из Саудовской Аравии.