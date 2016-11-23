Компанія Tesla повністю забезпечила електроенергією острів у Тихому океані

Острів Тау знаходиться на відстані 4,000 миль від США, його населення становить близько 600 жителів.

Раніше електроенергія на острові вироблялась за допомогою дизельних генераторів. Тепер острів електроенергією забезпечує 5300 сонячних панелей і 60 систем накопичення енергії Tesla Powerpack.

Як повідомляв УНН, американська компанія з виробництва електромобілів Tesla Motors представила повністю інтегровані у дахи будинків панелі сонячних батарей, а також нову модель енергонакопичувачів PowerWall 2.0.