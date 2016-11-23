Компания Tesla полностью обеспечила электроэнергией остров в Тихом океане
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Компания Tesla полностью обеспечила солнечной электроэнергией остров Тау, который входит в страну Самоа. Об этом сообщает издание "International Bussines Times", передает УНН.
Остров Тау находится на расстоянии 4,000 миль от США, его население составляет около 600 человек.
Ранее электроэнергия на острове производилась с помощью дизельных генераторов. Теперь остров электроэнергией обеспечивает 5 300 солнечных панелей и 60 систем накопления энергии Tesla Powerpack.
Как сообщал УНН, американская компания по производству электромобилей Tesla Motors представила полностью интегрированные в крыши домов панели солнечных батарей, а также новую модель энергонакопителей PowerWall 2.0.