Компания Tesla полностью обеспечила электроэнергией остров в Тихом океане

Остров Тау находится на расстоянии 4,000 миль от США, его население составляет около 600 человек.

Ранее электроэнергия на острове производилась с помощью дизельных генераторов. Теперь остров электроэнергией обеспечивает 5 300 солнечных панелей и 60 систем накопления энергии Tesla Powerpack.

Как сообщал УНН, американская компания по производству электромобилей Tesla Motors представила полностью интегрированные в крыши домов панели солнечных батарей, а также новую модель энергонакопителей PowerWall 2.0.