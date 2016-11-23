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Компания Tesla полностью обеспечила электроэнергией остров в Тихом океане

Киев • УНН

 • 12804 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Компания Tesla полностью обеспечила солнечной электроэнергией остров Тау, который входит в страну Самоа. Об этом сообщает издание "International Bussines Times", передает УНН.

Компания Tesla полностью обеспечила электроэнергией остров в Тихом океане

Остров Тау находится на расстоянии 4,000 миль от США, его население составляет около 600 человек.

Ранее электроэнергия на острове производилась с помощью дизельных генераторов. Теперь остров электроэнергией обеспечивает 5 300 солнечных панелей и 60 систем накопления энергии Tesla Powerpack.

Как сообщал УНН, американская компания по производству электромобилей Tesla Motors представила полностью интегрированные в крыши домов панели солнечных батарей, а также новую модель энергонакопителей PowerWall 2.0.

Украинские Национальные Новости

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