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Компанія Рибалки сплачує "таможенные платежы" до бюджету "ЛНР" і "ДНР" - суд

Компанія Рибалки сплачує "таможенные платежы" до бюджету "ЛНР" і "ДНР" - суд

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Корпорація "S.Group", яка належить родині нардепа Сергія Рибалки, сплачує "таможенные платежы" до бюджетів так званих "Донецької на Луганської народних республік" ("ДНР" і "ЛНР"). Про це йдеться в ухвалі Зарічного райсуду м.Сум, передає УНН із посиланням на дані Єдиного реєстру судових рішень

Слідство встановило низку компаній, через які ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ" (входить до складу снекової корпорації родини Рибалки) реалізовувало свою продукцію в РФ та ОРДЛО.

"ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ", що входить до складу корпорації "S.Group" на підставі відповідних зовнішньо - економічних договорів здійснює поставку власно виготовленої продукції (снекі, сухарики, чіпси, арахіс, фісташки, насіння торгівельних марок "SEMKI", "Мачо", "SNEKKIN", "KartoFan", "Козацька слава", "Козацька розвага", "SNEKKIN", "Red Pistachio", тощо) на адресу ООО "Мир Пива" (220040, г.Минск, ул. Богдановича, 128 а, офис 5). В подальшому, ООО "Мир Пива" на підставі відповідних зовнішньо - економічних договорів постачає вказану продукцію на адресу невстановлених юридичних осіб РФ, які в свою чергу, в порушення норм українського та міжнародного законодавства, при невстановлених обставинах, здійснюють поставку вказаної продукції на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської області, що підконтрольна так званим терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР", через тимчасово заблоковані пункти пропуску через державний кордон України зі сторони РФ", - йдеться в ухвалі.

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В документі також зазначається, що після того, як снекова продукція потрапляє на територію терористичних "ЛДНР", за неї на користь самопроголошених республік сплачуються "таможенные платежи".

"Після фактичної доставки продукції на тимчасово окуповану територію та сплати так званих "таможенных платежей" до бюджету "ДНР" та "ЛНР" відбувається її розповсюдження для реалізації у магазинах та торгівельних мережах, що зареєстровані за нормами так званого законодавства "ДНР" та "ЛНР", які фактично належать конкретним представникам цих так званих терористичних організацій, а сплачені так звані "податки" від реалізації продукції йдуть на забезпечення діяльності вказаних так званих терористичних організацій та окремих їх керівників та учасників", - йдеться в ухвалі.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними слідства, cнекова корпорація С.Рибалки намагалася приховати комерційні стосунки із ДНР/ЛНР. 

В рамках вказаного кримінального провадження вже арештовано двох підозрюваних, а самого Рибалку через скандал та можливу причетність до бізнесу з ОРДЛО звільнено с посади голови фінансового комітету ВРУ. 

Українські Національні Новини

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