Компания Рыбалки платит "таможенные платежы" в бюджет "ЛНР" и "ДНР" - суд

ukru
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 60881 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 39705 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 50795 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 60395 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 111572 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113573 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 139193 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107285 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108716 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113316 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

11 марта, 02:13 • 103479 просмотра
Четыре российских аэропорта приостановили работу из-за угрозы беспилотников: подробности

Четыре российских аэропорта приостановили работу из-за угрозы беспилотников: подробности

11 марта, 02:46 • 38692 просмотра
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

11 марта, 04:46 • 113642 просмотра
"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

11 марта, 05:39 • 100861 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 107728 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 3947 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 107736 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

06:00 • 111572 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 117755 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 139193 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 103927 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 111504 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 112689 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 118288 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 205531 просмотра
Актуальное
Компания Рыбалки платит "таможенные платежы" в бюджет "ЛНР" и "ДНР" - суд

Компания Рыбалки платит "таможенные платежы" в бюджет "ЛНР" и "ДНР" - суд

Киев  •  УНН

 • 10957 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Корпорация "S.Group", которая принадлежит семье нардепа Сергея Рыбалки, платит "таможенные платежы" в бюджеты так называемых "Донецкой на Луганской народных республик" ("ДНР" и "ЛНР"). Об этом говорится в постановлении Заречного райсуда г.Сумы, передает УНН со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.

Следствие установило ряд компаний, через которые ООО "Снэк Экспорт" (входит в состав снековой компании семьи Рыбалки) реализовывало свою продукцию в РФ и ОРДЛО.

"ООО" Снэк Экспорт", входящей в состав корпорации "S.Group" на основании соответствующих внешне - экономических договоров осуществляет поставку собственной произведенной продукции (снеки, сухарики, чипсы, арахис, фисташки, семян торговых марок "SEMKI", "Мачо", "SNEKKIN", "KartoFan", "Казацкая слава", "Казацкое развлечение", "SNEKKIN", "Red Pistachio" и т.п.) на адрес ООО "Мир Пива" (220040, г.Минск, ул. Богдановича, 128 а , офис 5). В дальнейшем, ООО "Мир Пива" на основании соответствующих внешне - экономических договоров поставляет указанную продукцию на адрес неустановленных юридических лиц РФ, в свою очередь, в нарушение норм украинского и международного законодательства, при неустановленных обстоятельствах, осуществляют поставку указанной продукции на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской области, подконтрольная так называемым террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР", через временно заблокированы пункты пропуска через государственную границу Украины со стороны РФ", - говорится в постановлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предприятия, торгующие в Крыму, пойдут под санкции

В документе также отмечается, что после того, как снековая продукция попадает на территорию террористических "ЛДНР", за нее на пользу самопровозглашенных республик уплачиваются "таможенные платежи".

"После фактической поставки продукции на временно оккупированную территорию и уплаты так называемых "таможенных платежей" в бюджет "ДНР" и "ЛНР" происходит ее распространение для реализации в магазинах и торговых сетях, которые зарегистрированы по нормам так называемого законодательства "ДНР" и "ЛНР", которые фактически принадлежат конкретным представителям этих так называемых террористических организаций, а уплаченные так называемые "налоги" от реализации продукции идут на обеспечение деятельности указанных так называемых террористических организаций и отдельных их руководителей и участников", - говорится в постановлении.

Напомним, как сообщал УНН, по данным следствия, cнекова корпорация С.Рыбалки пыталась скрыть коммерческие отношения с ДНР/ЛНР.

В рамках указанного уголовного производства уже арестованы двое подозреваемых, а самого Рыбалку из-за скандала и возможной причастности к бизнесу с ОРДЛО уволили с должности председателя финансового комитета ВРУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы