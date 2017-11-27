Компания Рыбалки платит "таможенные платежы" в бюджет "ЛНР" и "ДНР" - суд

Следствие установило ряд компаний, через которые ООО "Снэк Экспорт" (входит в состав снековой компании семьи Рыбалки) реализовывало свою продукцию в РФ и ОРДЛО.

"ООО" Снэк Экспорт", входящей в состав корпорации "S.Group" на основании соответствующих внешне - экономических договоров осуществляет поставку собственной произведенной продукции (снеки, сухарики, чипсы, арахис, фисташки, семян торговых марок "SEMKI", "Мачо", "SNEKKIN", "KartoFan", "Казацкая слава", "Казацкое развлечение", "SNEKKIN", "Red Pistachio" и т.п.) на адрес ООО "Мир Пива" (220040, г.Минск, ул. Богдановича, 128 а , офис 5). В дальнейшем, ООО "Мир Пива" на основании соответствующих внешне - экономических договоров поставляет указанную продукцию на адрес неустановленных юридических лиц РФ, в свою очередь, в нарушение норм украинского и международного законодательства, при неустановленных обстоятельствах, осуществляют поставку указанной продукции на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской области, подконтрольная так называемым террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР", через временно заблокированы пункты пропуска через государственную границу Украины со стороны РФ", - говорится в постановлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предприятия, торгующие в Крыму, пойдут под санкции

В документе также отмечается, что после того, как снековая продукция попадает на территорию террористических "ЛДНР", за нее на пользу самопровозглашенных республик уплачиваются "таможенные платежи".

"После фактической поставки продукции на временно оккупированную территорию и уплаты так называемых "таможенных платежей" в бюджет "ДНР" и "ЛНР" происходит ее распространение для реализации в магазинах и торговых сетях, которые зарегистрированы по нормам так называемого законодательства "ДНР" и "ЛНР", которые фактически принадлежат конкретным представителям этих так называемых террористических организаций, а уплаченные так называемые "налоги" от реализации продукции идут на обеспечение деятельности указанных так называемых террористических организаций и отдельных их руководителей и участников", - говорится в постановлении.

Напомним, как сообщал УНН, по данным следствия, cнекова корпорация С.Рыбалки пыталась скрыть коммерческие отношения с ДНР/ЛНР.

В рамках указанного уголовного производства уже арестованы двое подозреваемых, а самого Рыбалку из-за скандала и возможной причастности к бизнесу с ОРДЛО уволили с должности председателя финансового комитета ВРУ.