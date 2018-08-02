Компанія Nord Stream-2 розробила альтернативний маршрут газопроводу

"Ми розробили вже альтернативний маршрут, Nord Stream - 2 AG не потрібно додаткових дозволів. Загальна вартість проекту залишиться колишньою, як і говорилося під час запуску проекту - вона становить 9,5 млрд євро", - повідомив Ляйтнер.

Раніше фінансовий директор Nord Stream - 2 AG Пол Коркоран повідомляв, що не виключає прокладення трубопроводу в обхід Данії, якщо та не видасть дозвіл на будівництво газопроводу за початковим маршрутом.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер вимагає зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".