Компанія Nord Stream-2 розробила альтернативний маршрут газопроводу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Компанія Nord Stream-2 AG, що є оператором проекту "Північний потік-2", розробила маршрут газопроводу в обхід Данії без подорожчання проекту. Про це під час прес-конференції за підсумками другого кварталу повідомив виконавчий член ради директорів австрійської нафтогазової компанії OMV Манфред Ляйтнер, передає УНН з посиланням на "ТАСС".
"Ми розробили вже альтернативний маршрут, Nord Stream - 2 AG не потрібно додаткових дозволів. Загальна вартість проекту залишиться колишньою, як і говорилося під час запуску проекту - вона становить 9,5 млрд євро", - повідомив Ляйтнер.
Раніше фінансовий директор Nord Stream - 2 AG Пол Коркоран повідомляв, що не виключає прокладення трубопроводу в обхід Данії, якщо та не видасть дозвіл на будівництво газопроводу за початковим маршрутом.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер вимагає зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".