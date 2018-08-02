Компания Nord Stream-2 разработала маршрут газопровода в обход Дании
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Компания Nord Stream-2 AG, являющаяся оператором проекта "Северный поток-2", разработала маршрут газопровода в обход Дании без подорожания проекта. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам второго квартала сообщил исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер, передает УНН со ссылкой на "ТАСС".
"Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream - 2 AG не нужно дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось при запуске проекта - она составляет 9,5 млрд евро", - сообщил Ляйтнер.
Ранее финансовый директор Nord Stream - 2 AG Пол Коркоран сообщал, что не исключает прокладку трубопровода в обход Дании, если та не выдаст разрешение на строительство газопровода по изначальному маршруту.
Напомним, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер требует остановить строительство газопровода "Северный поток-2".