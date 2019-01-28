Компанія нардепа отримала понад 1 млрд грн відшкодування ПДВ

У сфері АПК лідером, з року в рік, залишається агрохолдинг “Кернел” екс-нардепа Андрія Веревського та нардепа Віталія Хомутинніка. З початку року компанія отримала з бюджету понад 1,1 млрд грн.

Водночас “Нібулон” з початку року отримав 593,7 млн грн, ДП “Сантрейд” — 469,2 млн грн.

Раніше УНН повідомляв, що з приходом Хомутинніка у “Кернел” відшкодування ПДВ компанії зросло на 200% і приблизно становить 10 млрд грн на рік.