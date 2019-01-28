Компания нардепа получила более 1 млрд грн возмещения НДС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Государственная казначейская служба отчиталась за возмещение НДС экспортерам, сообщает УНН.
В сфере АПК лидером, из года в год, остается агрохолдинг "Кернел" экс-нардепа Андрея Веревского и нардепа Виталия Хомутынника. С начала года компания получила из бюджета более 1,1 млрд грн.
В то же время "Нибулон" с начала года получил 593,7 млн грн, ГП "Сантрейд" - 469,2 млн грн.
Ранее УНН сообщал, что с приходом Хомутынника в "Кернел" возмещение НДС компании выросло на 200% и составляет приблизительно 10 млрд грн в год.