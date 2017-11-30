Компанія нардепа Хомутинніка отримала з бюджету 8,5 млрд грн

"Кернел" є абсолютним лідером держпідтримки серед агропідприємств. На другому місці зі значним відривом лідирує компанія "Нібулон", яка за 11 місяців цього року отримала понад 3,3 млрд грн повернення ПДВ. Трійку лідерів замикає компанія "Бунге", також отримала близько 3,1 млрд грн.

Нагадаємо, 10 листопада АМКУ дозволив народному депутату Віталію Хомутинніку придбати частки в статутних капіталах 7-ми агропідприємств, які входять в структуру найбільшого агрохолдингу країни "Кернел". Ця угода дозволить отримати йому понад 50% голосів у вищому органі управління цих компаній і встановити контроль над ними. Попередня покупка активів компанії "Кернел" була здійснена В.Хомутинніком в 2015 році. В той рік він купив відразу 5% акцій, після чого пролобіював законодавчу норму щодо двох податкових реєстрах ПДВ.

"У перший реєстр увійдуть претенденти на автоматичне відшкодування (з часткою експорту не менше 40%), у другій - всі інші, які своїх грошей не побачать. Є все-таки непорушні речі в цьому світі, наприклад, вплив Хомутинніка на податкову політику України", - зазначала тоді економічний оглядач Ю.Самаєва.

Законодавчі ініціативи В.Хомутинніка, спрямовані на отримання особистої вигоди, можуть кваліфікуватися як конфлікт інтересів, вважають в Transparency International (TI). Якщо НАБУ і НАЗК зможуть це довести, нардеп повинен буде повернути неправомірно отриману вигоду в бюджет.