Компания нардепа Хомутынника получила с бюджета 8,5 млрд грн

"Кернел" является абсолютным лидером господдержки среди агропредприятий. На втором месте со значительным отрывом лидирует компания "Нибулон", которая за 11 месяцев этого года получила свыше 3,3 млрд грн возврата НДС. Тройку лидеров замыкает компания "Бунге", также получившая около 3,1 млрд грн.

Напомним, 10 ноября АМКУ разрешил народному депутату Виталию Хомутыннику приобрести доли в статутных капиталах 7-ми агропредприятий, которые входят в структуру крупнейшего агрохолдинга страны "Кернел". Эта сделка позволит получить ему свыше 50% голосов в высшем органе управления этих компаний и установить контроль над ними. Предыдущая покупка активов компании "Кернел" была совершена В.Хомутынником в 2015 году. В тот год он купил сразу 5% акций, после чего пролоббировал законодательную норму о двух налоговых реестрах НДС.

"В первый реестр войдут претенденты на автоматическое возмещение (с долей экспорта не менее 40%), во второй - все остальные, которые своих денег не увидят. Есть все-таки незыблемые вещи в этом мире, например, влияние Хомутынника на налоговую политику Украины", - отмечала тогда экономический обозреватель Ю.Самаева.

Законодательные инициативы В.Хомутынника, направленные на получение личной выгоды, могут квалифицироваться как конфликт интересов, считают в Transparency International (TI). Если НАБУ и НАПК смогут это доказать, нардеп должен будет вернуть неправомерно полученную выгоду в бюджет.