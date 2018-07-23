Компанія нардепа "Кернел" отримала з бюджету близько 4 млрд грн відшкодування ПДВ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. З початку року агрохолдинг “Кернел” отримав з бюджету понад 3,6 млрд грн відшкодування податку на додану вартість (ПДВ), свідчать дані Державної казначейської служби, передає УНН.
У січні компанія отримала 931,5 млн грн, у лютому - 674,5 млн грн, у березні - 402,2 млн грн, у квітні - 264,9 млн грн, у травні - 509,9 млн грн, у червні - 586 млн грн, у липні - 260,8 млн грн.
При цьому, “Нібулон” з початку року отримав 1 млрд 440,5 млн грн, ДП “Сантрейд” - 2 млрд 89 млн грн.
Водночас “Кернел” підозрюють у відмиванні коштів та незаконному експорті сільгосппродукції.
Бенефіціарами “Кернел” є, зокрема, Андрій Веревський та народний депутат, член комітету з питань податкової та митної політики Віталій Хомутиннік. Акціями володіють також міжнародні компанії: швейцарська банківська група Julius Baer Group Ltd, польський фонд TFI PZU SA та інші.
ЗМІ раніше повідомляли, що цьогорічні дотації “Кернел” можуть сягнути 10 млрд грн.