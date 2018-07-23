Компания нардепа "Кернел" получила из бюджета около 4 млрд грн возмещения НДС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. С начала года агрохолдинг "Кернел" получил из бюджета более 3,6 млрд грн возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает УНН.
В январе компания получила 931,5 млн грн, в феврале - 674,5 млн грн, в марте - 402,2 млн грн, в апреле - 264,9 млн грн, в мае - 509,9 млн грн, в июне - 586 млн грн, в июле - 260,8 млн грн.
При этом, "Нибулон" с начала года получил 1 млрд 440,5 млн грн, ДП "Сантрейд" - 2 млрд 89 млн грн.
В то же время "Кернел" подозревают в отмывании денег и незаконном экспорте сельхозпродукции.
Бенефициарами "Кернел" являются, в частности, Андрей Веревский и народный депутат, член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник. Акциями владеют также международные компании: швейцарская банковская группа Julius Baer Group Ltd, польский фонд TFI PZU SA и другие.
СМИ ранее сообщали, что в этом году дотации "Кернел" могут достичь 10 млрд грн.