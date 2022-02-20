Компанія Mcdonald's хоче відкрити мережу швидкого харчування у метавсесвіті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. McDonald's планує почати обслуговувати відвідувачів у метавсесвіті. Компанія подала заявки на реєстрацію закладів віртуального обслуговування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Business Insider.
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Як відомо, компанія заявила в Управління з патентів та товарних знаків США про намір зареєструвати кілька торгових марок для роботи у метавсесвіті.
Зазначається, що одна з них буде призначена для віртуальних харчових продуктів та напоїв. Інша спрямована на управління віртуальним онлайн-рестораном із доставкою додому.
Ймовірно, нововведення торкнуться McDonald’s та McCafe. Як заявив адвокат по торговельним маркам Джош Гербен, торгові знаки покликані захистити мережу швидкого харчування у метавсесвіті. Він повідомив, що на цьому майданчику McDonald’s зможе продавати і реальну їжу, і віртуальну.
За словами юриста, тепер можна не знімати гарнітуру, перебуваючи на теренах метавсесвіту. Достатньо зайти в McDonald’s, зробити замовлення — і його доставлять до дверей.
Процес перевірки заявок на функціонування у метавсесвіті займає від 8 до 12 місяців. На думку адвоката, бюро патентів та товарних знаків США, найімовірніше, схвалить торгові марки McDonald’s.
Нагадаємо
У Китаї в McDonald’s встановили велотренажери.