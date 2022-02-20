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Компания Mcdonald's хочет открыть сеть быстрого питания в метавселенной

Компания Mcdonald's хочет открыть сеть быстрого питания в метавселенной

Киев • УНН

 • 136101 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Mcdonald's планирует начать обслуживать посетителей в метавселенной. Компания подала заявки на регистрацию заведений виртуального обслуживания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Business Insider.

Детали

Как известно, компания заявила в Управление по патентам и товарным знакам США о намерении зарегистрировать несколько торговых марок для работы в метавселенной.

Отмечается, что одна из них будет предназначена для виртуальных пищевых продуктов и напитков. Другая направлена на управление виртуальным онлайн-рестораном с доставкой на дом.

Вероятно, нововведения коснутся Mcdonald’S и McCafe. Как заявил адвокат по торговым маркам Джош Гербен, торговые знаки призваны защитить сеть быстрого питания в Метавселенной. Он сообщил, что на этой площадке Mcdonald’s сможет продавать и реальную еду, и виртуальную.

По словам юриста, теперь можно не снимать гарнитуру, находясь на просторах метавселенной. Достаточно зайти в Mcdonald’s, сделать заказ — и его доставят к двери.

Процесс проверки заявок на функционирование в метавселенной занимает от 8 до 12 месяцев. По мнению адвоката, бюро патентов и товарных знаков США, вероятнее всего, одобрит торговые марки Mcdonald’s.

Напомним

В Китае в Mcdonald’S установили велотренажеры.

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