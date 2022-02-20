Компания Mcdonald's хочет открыть сеть быстрого питания в метавселенной
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Mcdonald's планирует начать обслуживать посетителей в метавселенной. Компания подала заявки на регистрацию заведений виртуального обслуживания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Business Insider.
Детали
Как известно, компания заявила в Управление по патентам и товарным знакам США о намерении зарегистрировать несколько торговых марок для работы в метавселенной.
Отмечается, что одна из них будет предназначена для виртуальных пищевых продуктов и напитков. Другая направлена на управление виртуальным онлайн-рестораном с доставкой на дом.
Вероятно, нововведения коснутся Mcdonald’S и McCafe. Как заявил адвокат по торговым маркам Джош Гербен, торговые знаки призваны защитить сеть быстрого питания в Метавселенной. Он сообщил, что на этой площадке Mcdonald’s сможет продавать и реальную еду, и виртуальную.
По словам юриста, теперь можно не снимать гарнитуру, находясь на просторах метавселенной. Достаточно зайти в Mcdonald’s, сделать заказ — и его доставят к двери.
Процесс проверки заявок на функционирование в метавселенной занимает от 8 до 12 месяцев. По мнению адвоката, бюро патентов и товарных знаков США, вероятнее всего, одобрит торговые марки Mcdonald’s.
Напомним
В Китае в Mcdonald’S установили велотренажеры.