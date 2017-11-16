Компанія Lamborghini подарувала Папі Римському Франциску унікальний спорткар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Італійська автомобілебудівна компанія Lamborghini подарувала Папі Римському Франциску єдиний у світі спортивний автомобіль моделі Huracan, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
Сьогодні компанія Lamborghini у Ватикані представила понтифіку ексклюзивний білосніжний спорткар. Папа Римський розписався на капоті автомобіля маркером.
Пізніше цей унікальний автомобіль планується продати на торгах аукціонного дому Sotheby’s, після чого кошти з його продажу будуть переведені на благодійні цілі.
Як повідомила служба друку Святого престолу, гроші будуть передані на реалізацію відразу трьох проектів. У першому проекті кошти будуть задіяні для відновлення житлових будинків і громадських будівель іракських християн, які проживали в районі Ніневії. У другому проекті передбачено задіяти гроші на підтримку католицької Громаді папи Івана XXIII, яка допомагає жінкам, які стали жертвами торговців людьми, і колишнім повіям.
Останнім з проектів є надання допомоги жінкам і дітям в країнах Африки.
Зазначається, що цей автомобіль у базовій комплектації коштує близько 200 тис. дол., проте пантифіку подарували унікальний екземпляр спеціальної комплектації.
Як повідомляв УНН, Папа Римський Франциск розповів, що зберігає українську ікону Пресвятої Богородиці.