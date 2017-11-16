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Компания Lamborghini подарила Папе Римскому Франциску уникальный спорткар

Компания Lamborghini подарила Папе Римскому Франциску уникальный спорткар

Киев  •  УНН

 • 15269 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Итальянская автомобилестроительная компания Lamborghini подарила Папе Римскому Франциску единственный в мире спортивный автомобиль модели Huracan, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

Сегодня компания Lamborghini в Ватикане представила понтифику эксклюзивный белый спорткар. Папа Римский расписался на капоте автомобиля маркером.

Позже этот уникальный автомобиль планируется продать на торгах аукционного дома Sotheby’s, после чего средства с его продажи будут переведены на благотворительные цели.

Как сообщила служба печати Святого престола, деньги будут переданы на реализацию сразу трех проектов. В первом проекте средства будут задействованы для восстановления жилых домов и общественных зданий иракских христиан, проживавших в районе Ниневии. Во втором проекте предусмотрено задействовать деньги на поддержку католической Общине папы Иоанна XXIII, которая помогает женщинам, которые стали жертвами торговцев людьми, и бывшим проституткам.

Последним из проектов является оказание помощи женщинам и детям в странах Африки.

Отмечается, что этот автомобиль в базовой комплектации стоит около 200 тыс. долл., однако пантифику подарили уникальный экземпляр специальной комплектации.

Как сообщал УНН, Папа Римский Франциск рассказал, что хранит украинскую икону Пресвятой Богородицы.

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