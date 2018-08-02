Компанія Хомутинніка намагатиметься у суді обірвати зв'язок з ПриватБанком
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Офшорна компанія народного депутата Віталія Хомутинніка Cacique Limited вимагає у суді скасувати рішення Нацбанку про їх зв'язок з ПриватБанком, передає УНН з посиланням на Finbalance.
Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі № 826/10759/18 за позовом кіпрської компанії "Касік Лімітед" (Cacique Limited) до НБУ і уповноваженої особи Фонду гарантування щодо:
- визнання протиправним та скасування рішення комісії НБУ з питань визначення пов'язаних з банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами №105 від 13.12.2016 в частині визначення позивача пов'язаною особою з ПриватБанком;
- визнання протиправним та скасування наказу уповноваженої особи Фонду гарантування №22 від 20.12.2016 в частині, що стосується прав та інтересів позивача про зупинення/блокування/припинення або будь-якого іншого обмеження здійснення видаткових (витратних) готівкових та/або безготівкових операцій за поточними, депозитними, кореспондентськими або будь-якими іншими рахунками, відкритими в ПриватБанку.
Нагадаємо, офшорна компанія Cacique Limited торік отримала дозвіл АМКУ на купівлю сільгоспкомпаній, що раніше належали агрохолдингу "Кернел". При цьому друга офшорна компанія Хомутинніка Cascade Investment Fund володіє акціями "Кернел" з 2015 року.
Раніше УНН повідомляв, що з приходом Хомутинніка у "Кернел" обсяг бюджетного відшкодування ПДВ агрохолдингу виріс з 3,5 млрд грн до 8 млрд грн.
Лише з початку цього року бюджет виплатив "Кернел" близько 4 млрд грн.
Також раніше повідомлялося, що депутат Хомутиннік має спільний бізнес з екс-власником ПриватБанку Ігорем Коломойським у газовій сфері. Їх спільна компанія "Укрнафтобуріння" повідомила нещодавно про успішне освоєння Сахалінського родовища.
Ігор Коломойський своєю чергою заявляв, що підтримує партію Хомутинніка "Відродження".