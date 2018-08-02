Компания Хомутынника будет пытаться в суде оборвать связь с ПриватБанком
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Офшорная компания народного депутата Виталия Хомутынника Cacique Limited требует в суде отменить решение Нацбанка об их связи с ПриватБанком, передает УНН со ссылкой на Finbalance.
Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле № 826/10759/18 по иску кипрской компании "Касик Лимитед" (Cacique Limited) к НБУ и уполномоченному лицу Фонда гарантирования по:
- признанию противоправным и отмене решения комиссии НБУ по вопросам определения связанных с банком лиц и проверки операций банков с такими лицами №105 от 13.12.2016 в части определения истца связанным лицом с ПриватБанком;
- признанию противоправным и отмене приказа уполномоченного лица Фонда гарантирования №22 от 20.12.2016 в части, касающейся прав и интересов истца о приостановлении/блокировке/прекращении или любого другого ограничения осуществления расходных наличных и/или безналичных операций по текущим, депозитным, корреспондентским или любым другим счетам, открытым в ПриватБанке.
Напомним, офшорная компания Cacique Limited в прошлом году получила разрешение АМКУ на покупку сельхозкомпаний, ранее принадлежавших агрохолдингу "Кернел". При этом вторая офшорная компания Хомутынника Cascade Investment Fund владеет акциями "Кернел" с 2015 года.
Ранее УНН сообщал, что с приходом Хомутынника в "Кернел" объем бюджетного возмещения НДС агрохолдингу вырос с 3,5 млрд грн до 8 млрд грн.
Только с начала этого года бюджет выплатил "Кернел" около 4 млрд грн.
Также ранее сообщалось, что депутат Хомутынник имеет общий бизнес с экс-собственником ПриватБанка Игорем Коломойским в газовой сфере. Их совместная компания "Укрнефтебурение" сообщила недавно об успешном освоении Сахалинского месторождения.
Игорь Коломойский в свою очередь заявлял, что поддерживает партию Хомутынника "Відродження".