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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 16870 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 78466 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119086 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126958 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 166319 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152339 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Компания Хомутынника будет пытаться в суде оборвать связь с ПриватБанком

Компания Хомутынника будет пытаться в суде оборвать связь с ПриватБанком

Киев  •  УНН

 • 9794 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Офшорная компания народного депутата Виталия Хомутынника Cacique Limited требует в суде отменить решение Нацбанка об их связи с ПриватБанком, передает УНН со ссылкой на Finbalance.

Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле № 826/10759/18 по иску кипрской компании "Касик Лимитед" (Cacique Limited) к НБУ и уполномоченному лицу Фонда гарантирования по:

- признанию противоправным и отмене решения комиссии НБУ по вопросам определения связанных с банком лиц и проверки операций банков с такими лицами №105 от 13.12.2016 в части определения истца связанным лицом с ПриватБанком;

- признанию противоправным и отмене приказа уполномоченного лица Фонда гарантирования №22 от 20.12.2016 в части, касающейся прав и интересов истца о приостановлении/блокировке/прекращении или любого другого ограничения осуществления расходных наличных и/или безналичных операций по текущим, депозитным, корреспондентским или любым другим счетам, открытым в ПриватБанке.

Напомним, офшорная компания Cacique Limited в прошлом году получила разрешение АМКУ на покупку сельхозкомпаний, ранее принадлежавших агрохолдингу "Кернел". При этом вторая офшорная компания Хомутынника Cascade Investment Fund владеет акциями "Кернел" с 2015 года.

Ранее УНН сообщал, что с приходом Хомутынника в "Кернел" объем бюджетного возмещения НДС агрохолдингу вырос с 3,5 млрд грн до 8 млрд грн.

Только с начала этого года бюджет выплатил "Кернел" около 4 млрд грн.

Также ранее сообщалось, что депутат Хомутынник имеет общий бизнес с экс-собственником ПриватБанка Игорем Коломойским в газовой сфере. Их совместная компания "Укрнефтебурение" сообщила недавно об успешном освоении Сахалинского месторождения.

Игорь Коломойский в свою очередь заявлял, что поддерживает партию Хомутынника "Відродження"

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