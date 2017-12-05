Компанія із групи WOG поставила держорганам пального на 6,5 млрд грн - ProZorro
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Цього року компанія “Нафтотрейд — капітал” взяла участь у 33 завершених тендерних закупівлях нафтопродуктів. Про це повідомляє портал “ProZorro”, передає УНН.
Згідно даних порталу, з лютого по жовтень цього року компанія “Нафтотрейд — капітал” взяла участь у 47 тендерних процедурах по закупівлі пального, 33 з яких уже завершені.
За підсумками аукціонів та укладених договорів з ТОВ, економія держкоштів за ціновими пропозиціями переможця в цілому склала 294,99 млн грн.
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Загальна сума договорів, згідно яких “Нафтотрейд-капітал” поставляє пальне державним відомствам, становить 6 млрд 476 млн грн.
Зазначимо, що ТОВ “Нафтотрейд — капітал” найчастіше вигравав тендери Міноборони, Мінінфраструктури та Кабміну.
Нагадаємо, напередодні WOG запропонував Міноборони найвигіднішу ціну на арктичний дизель.