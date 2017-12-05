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10 марта, 17:10 • 108598 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Компания из группы WOG поставила госорганам горючего на 6,5 млрд грн - ProZorro

Компания из группы WOG поставила госорганам горючего на 6,5 млрд грн - ProZorro

Киев  •  УНН

 • 6933 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В этом году компания "Нефтетрейд - капитал" приняла участие в 33 завершенных тендерных закупках нефтепродуктов. Об этом сообщает портал " ProZorro ", передает УНН.

Согласно данным портала, с февраля по октябрь этого года компания "Нефтетрейд - капитал" приняла участие в 47 тендерных процедурах по закупке горючего, 33 из которых уже завершены.

По итогам аукционов и заключенных договоров с ООО, экономия госсредств по ценовым предложениям победителя в целом составила 294,99 млн грн.

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Общая сумма договоров, согласно которым "Нефтетрейд-капитал" поставляет горючее государственным ведомствам составляет 6 млрд 476 млн грн.

Отметим, что ООО "Нефтетрейд - капитал" чаще выигрывал тендеры Минобороны, Мининфраструктуры и Кабмина.

Напомним, накануне WOG предложил Минобороны выгодную цену на арктический дизель.

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