Компания из группы WOG поставила госорганам горючего на 6,5 млрд грн - ProZorro
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В этом году компания "Нефтетрейд - капитал" приняла участие в 33 завершенных тендерных закупках нефтепродуктов. Об этом сообщает портал " ProZorro ", передает УНН.
Согласно данным портала, с февраля по октябрь этого года компания "Нефтетрейд - капитал" приняла участие в 47 тендерных процедурах по закупке горючего, 33 из которых уже завершены.
По итогам аукционов и заключенных договоров с ООО, экономия госсредств по ценовым предложениям победителя в целом составила 294,99 млн грн.
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Общая сумма договоров, согласно которым "Нефтетрейд-капитал" поставляет горючее государственным ведомствам составляет 6 млрд 476 млн грн.
Отметим, что ООО "Нефтетрейд - капитал" чаще выигрывал тендеры Минобороны, Мининфраструктуры и Кабмина.
Напомним, накануне WOG предложил Минобороны выгодную цену на арктический дизель.