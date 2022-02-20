Компанія Google оновила фірмовий шрифт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Компанія Google переробила фірмовий шрифт Roboto. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Verge.
Деталі
Як зазначають у компанії, оновлений дизайн умістив в собі ті ж вертикальні пропорції Roboto Sans, що дозволяє змішувати версії із засічками та без них.
Ймовірно, такий крок від компанії пов’язаний з тим, що шрифти в ретро-стилі із засічками стають знову популярними після домінування мінімалістичних дизайнів. Новий шрифт зручніший для читання завдяки чіткішим формам літер.
Зараз шрифт просто представлений в Google Fonts як ще один варіант сімейства Roboto, однак в майбутньому компанія може використати його у власному маркетингу.
Додамо
Компанія Google використовує Roboto вже більше десяти років. Вперше він був представлений разом з операційною системою Android 4.0, як шрифт за замовчуванням.
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