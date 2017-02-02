Компанія Eastern Beverage Trading увійшла в п'ятірку найбільших експортерів алкогольних напоїв України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Компанія Eastern Beverage Trading, зайняла 6 позицію в рейтингу найбільших виробників алкогольних напоїв, а також утримує 4-місце в країні за обсягами легального виробництва горілки, передає УНН.
Тож наразі компанія входить в п’ятірку найбільших експортерів алкогольних напоїв, реалізуючи свою продукцію в більш ніж 20 країнах світу.
За словами генерального директора Ольги Івушкіної, здавати позиції Eastern Beverage Trading не збирається.
Незважаючи на те що після анексії Криму компанія залишилася без власних виробничих потужностей, їй вдалося налагодити випуск продукції на материковій частині. Компанія розливає продукцію на кращих заводах України і контролює технології та якість. Вина, коньяки і шампанське виробляються в Одеській області, де традиційно виробляє ці напої, а виноматеріали закуповуємо не тільки в Україні, але і в Молдові. Компанія не обтяжена боргами, і єдине, що стримує її розвиток, — бездіяльність держави в боротьбі з тіньовим ринком алкоголю.
“Ми не бачимо сенсу інвестувати в будівництво власного заводу до тих пір, поки алкогольний ринок в Україні не вийде з тіні”, — зазначала О.Івушкіна.
Eastern Beverage Trading належать торгові марки Medoff, Arctica, Природна колекція, Наша Марка, Рідна Роса, М’рная, LONGmixER.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними ДФС, виробництво або продаж нелегальної горілки сьогодні фіксують у кожній області.
Експерти називають це наслідком політики держави, яка стимулює тінізацію алкогольного ринку зависокими акцизами і вартістю спирту.