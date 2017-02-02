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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Financial Times

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Компания Eastern Beverage Trading вошла в пятерку крупнейших экспортеров алкогольных напитков Украины

Киев • УНН

 • 19361 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Компания Eastern Beverage Trading, заняла 6 позицию в рейтинге крупнейших производителей алкогольных напитков, а также удерживает 4-место в стране по объемам легального производства водки, передает УНН.

Компания Eastern Beverage Trading вошла в пятерку крупнейших экспортеров алкогольных напитков Украины

Поэтому в настоящее время компания входит в пятерку крупнейших экспортеров алкогольных напитков, реализуя свою продукцию в более чем 20 странах мира.

По словам генерального директора Ольги Ивушкиной, сдавать позиции Eastern Beverage Trading не собирается.

Несмотря на то что после аннексии Крыма компания осталась без собственных производственных мощностей, ей удалось наладить выпуск продукции на материковой части. Компания разливает продукцию на лучших заводах Украины и контролирует технологии и качество. Вина, коньяки и шампанское производятся в Одесской области, где традиционно производят эти напитки, а виноматериалы закупаем не только в Украине, но и в Молдове. Компания не обременена долгами, и единственное, что сдерживает ее развитие, - бездействие государства в борьбе с теневым рынком алкоголя.

"Мы не видим смысла инвестировать в строительство собственного завода до тех пор, пока алкогольный рынок в Украине не выйдет из тени", - отмечала О.Ивушкина.

Eastern Beverage Trading принадлежат торговые марки Medoff, Arctica, Природная коллекция, Наша Марка, Родная Роса, Мърная, LONGmixER.

Напомним, как сообщал УНН, по данным ГФС, производство или продажу нелегальной водки сегодня фиксируют в каждой области.

Эксперты называют это следствием политики государства, которая стимулирует тенизацию алкогольного рынка слишком высокими акцизами и стоимостью спирта.

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