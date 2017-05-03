Компанія “Автомагістраль Південь” з початку року виграла тендерів з ремонту доріг майже на 2 млрд грн

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 32736 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 82357 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 90727 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 82506 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 108529 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 76279 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 85646 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96692 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88393 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 196284 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8м/с
46%
Популярнi новини

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ - Вінниця - Жмеринка

13 квітня, 00:01 • 8102 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

02:27 • 10953 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

03:13 • 6354 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 12925 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 11749 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 90764 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 196298 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 349272 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 284404 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 393680 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 17723 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 16058 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 82529 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 23003 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 27996 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Компанія “Автомагістраль Південь” з початку року виграла тендерів з ремонту доріг майже на 2 млрд грн

Київ • УНН

 • 15143 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Компанія “Автомагістраль Південь” є найбільшим підрядником “Укравтодору” і з початку року вже виграла тендерів на суму 1,7 млрд грн. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Службі автомобільних доріг Волинської області.

Компанія “Автомагістраль Південь” з початку року виграла тендерів з ремонту доріг майже на 2 млрд грн

Зокрема саме цим фактом у відомстві аргументували участь цієї компанії в організованих Службою автодоріг багатомільйонних тендерах, незважаючи на те, що вона була запідозрена ще у 2013 році у фінансових махінаціях під час виконання дорожніх робіт.

При цьому в Службі автодоріг запевняють, що кримінальне провадження проти “Автомагістраль-Південь” вже закрито.

Окрім “Автомагістраль Південь” участь у вказаних тендерах Служби автодоріг бере українська компанія “Луцькавтодор-сервіс”, яку пов’язують з колишнім очільником цієї Служби автодоріг. Водночас, “Луцькавтодор-сервіс” звинувачують у тому, що вона намагається стягнути 30 млн грн бюджетних коштів за невиконаний ремонт доріг.

Третім учасником тендеру була білоруська компанія ПАТ "Дорожньо-будівельний трест №4 г.Брест". Проте Служба автодоріг відмовила їй в участі в тендері з формальних підстав, а саме відсутності аналогічних договорів по ремонту автошляхів державного значення або автомобільних доріг Європейського союзу.

Не зважаючи на те, що Президент П.Порошенко під час останньої зустрічі зі своїм білоруським колегою досягли домовленості щодо розширення ринків двох країн для товарів та послуг, зокрема П.Порошенко запросив білоруські підприємства для участі в тендерах із будівництва доріг на території України , служба автомобільних доріг у Волинській області відхилила тендерну пропозицію білорусів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,414.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,613.66