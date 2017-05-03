Компанія “Автомагістраль Південь” з початку року виграла тендерів з ремонту доріг майже на 2 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Компанія “Автомагістраль Південь” є найбільшим підрядником “Укравтодору” і з початку року вже виграла тендерів на суму 1,7 млрд грн. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Службі автомобільних доріг Волинської області.
Зокрема саме цим фактом у відомстві аргументували участь цієї компанії в організованих Службою автодоріг багатомільйонних тендерах, незважаючи на те, що вона була запідозрена ще у 2013 році у фінансових махінаціях під час виконання дорожніх робіт.
При цьому в Службі автодоріг запевняють, що кримінальне провадження проти “Автомагістраль-Південь” вже закрито.
Окрім “Автомагістраль Південь” участь у вказаних тендерах Служби автодоріг бере українська компанія “Луцькавтодор-сервіс”, яку пов’язують з колишнім очільником цієї Служби автодоріг. Водночас, “Луцькавтодор-сервіс” звинувачують у тому, що вона намагається стягнути 30 млн грн бюджетних коштів за невиконаний ремонт доріг.
Третім учасником тендеру була білоруська компанія ПАТ "Дорожньо-будівельний трест №4 г.Брест". Проте Служба автодоріг відмовила їй в участі в тендері з формальних підстав, а саме відсутності аналогічних договорів по ремонту автошляхів державного значення або автомобільних доріг Європейського союзу.
Не зважаючи на те, що Президент П.Порошенко під час останньої зустрічі зі своїм білоруським колегою досягли домовленості щодо розширення ринків двох країн для товарів та послуг, зокрема П.Порошенко запросив білоруські підприємства для участі в тендерах із будівництва доріг на території України , служба автомобільних доріг у Волинській області відхилила тендерну пропозицію білорусів.