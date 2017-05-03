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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Компания "Автомагистраль-Юг" с начала года выиграла тендеров по ремонту дорог почти на 2 млрд грн

Киев • УНН

 • 15143 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Компания “Автомагистраль-Юг” является крупнейшим подрядчиком “Укравтодора” и с начала года уже выиграла тендеров на сумму 1,7 млрд грн. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Службе автомобильных дорог Волынской области.

Компания "Автомагистраль-Юг" с начала года выиграла тендеров по ремонту дорог почти на 2 млрд грн

В частности именно этим фактом в ведомстве аргументировали участие этой компании в организованных Службой автодорог многомиллионных тендерах, несмотря на то, что она была заподозрена еще в 2013 году в финансовых махинациях во время выполнения дорожных работ.

При этом в Службе автодорог уверяют, что уголовное производство против "Автомагистраль-Юг" уже закрыто.

Кроме "Автомагистраль-Юг" участие в указанных тендерах Службы автодорог берет Украинская компания "Луцкавтодор-сервис", которую связывают с бывшим главой этой Службы автодорог. В то же время, "Луцкавтодор-сервис" обвиняют в том, что она пытается взыскать 30 млн грн бюджетных средств за невыполненный ремонт дорог.

Третьим участником тендера была белорусская компания ОАО "Дорожно-строительный трест №4 г.Брест". Однако Служба автодорог отказала ей в участии в тендере по формальным основаниям, а именно отсутствия аналогичных договоров по ремонту автодорог государственного значения или автомобильных дорог Европейского союза.

Несмотря на то, что Президент П.Порошенко во время последней встречи со своим белорусским коллегой достигли договоренности по расширению рынков двух стран для товаров и услуг, в частности П.Порошенко пригласил белорусские предприятия для участия в тендерах по строительству дорог на территории Украины, служба автомобильных дорог в Волынской области отклонила тендерное предложение белорусов.

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